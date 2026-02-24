Dal dolore alla speranza | nuovo macchinario donato al Pascale

Un nuovo analizzatore di acidi nucleici è stato consegnato all’Istituto Pascale di Napoli, causato dalla richiesta di migliorare le analisi genetiche sui tumori. Questo strumento permette di ottenere risultati più rapidi e precisi nelle indagini sul DNA e sull’RNA, facilitando le scelte terapeutiche. La donazione, arrivata grazie a una collaborazione tra enti pubblici e privati, rappresenta un passo importante per la ricerca clinica nel settore oncologico. Il macchinario sarà subito attivato nel laboratorio di genetica.

© Lapresse.it - Dal dolore alla speranza: nuovo macchinario donato al Pascale

L'Istituto dei tumori Pascale di Napoli ha un nuovo macchinario per l'analisi di Dna e Rna: un analizzatore di acidi nucleici di ultima generazione, decisivo per le indagini molecolari sui tumori e per l'individuazione delle terapie più appropriate. A donarlo all'Istituto diretto da Alessandro Morabito, l'associazione 'Rf78 – PerSempreRoby', nata a Sorrento per volontà di Teresa Di Bartolomeo e Guglielmo Fiorentino, genitori di Roberto, scomparso prematuramente cinque anni fa. La donazione al Pascale . Il dolore incommensurabile per la perdita di un figlio si trasforma così in un gesto d'amore.