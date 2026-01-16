Nato | caccia italiani intercettano aereo russo in avvicinamento al Mar Baltico Zelensky | Avvisati di un pesante attacco da Mosca

Alle 11:30 di oggi, gli Eurofighter Typhoon italiani schierati ad Amari, in Estonia, sono decollati per intercettare un aereo russo BE-200 in avvicinamento allo spazio aereo del Mar Baltico. Zelensky ha comunicato di essere stato avvisato di un possibile pesante attacco da Mosca. Questa operazione si inserisce in un contesto di tensione crescente tra le nazioni della regione.

«Alle 11:30 di oggi, gli Eurofighter Typhoon italiani schierati ad Amari », in Estonia, «sono decollati per intercettare un aereo russo BE-200 in avvicinamento allo spazio aereo del Mar Baltico». A riferirlo su X è stato il Comando aereo della Nato. «Nel 2025 sono già stati effettuati oltre 500 “scramble” nello spazio aereo della Nato. Le missioni di polizia aerea e le attività di vigilanza rafforzata garantiscono la sicurezza degli Alleati 24 ore su 24, 7 giorni su 7». Zelensky: «La Russia sta preparando nuovi attacchi massicci». «I nostri servizi segreti riferiscono che la Russia sta preparando nuovi attacchi massicci », ha dichiarato su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. 🔗 Leggi su Open.online

