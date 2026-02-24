Dado svela la classifica del Festival | chi c' è sul podio

Dado ha annunciato la classifica del Festival di Sanremo, determinata dai voti del pubblico e della giuria. La decisione deriva dall’andamento delle esibizioni e dai giudizi raccolti nelle ultime ore. Sul podio si trovano artisti che hanno conquistato il favore degli spettatori e dei esperti, grazie alle loro performance e alla presenza scenica. La graduatoria aggiornata rivela le preferenze più recenti e crea aspettative per le prossime serate. La tensione cresce tra i partecipanti in attesa dei risultati ufficiali.

© Iltempo.it - Dado svela la classifica del Festival: chi c'è sul podio

Il Festival di Sanremo de Il Tempo è anche online con la nostra «Edicola Sanremo». Ogni giorno tanti ospiti diversi provenienti dal mondo della politica e dello spettacolo vengono a piazza Colonna a raccontarci il loro rapporto con la kermesse che ha fatto la storia della musica italiana. Aneddoti, ricordi, emozioni e stati d'animo che legano professioni diverse alla riviera ligure. Dado si è sbilanciato e ci ha rivelato la sua classifica ideale della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Per lui la vittoria andrà a una delle coppie partita col favore del pronostico: Fedez e Marco Masini che all'Ariston propongono la loro «Male necessario». 🔗 Leggi su Iltempo.it Fiorello fa il suo pronostico sul podio di Sanremo 2026 e svela chi vincerà il FestivalFiorello ha annunciato il suo pronostico sul podio di Sanremo 2026, attribuendo la vittoria a uno dei giovani artisti in gara. La classifica delle 10 spiagge più belle del mondo 2026: l’Italia in lista con La Pelosa e Lampedusa, ecco chi c’è sul podioLa lista delle 10 spiagge più belle del mondo nel 2026 include anche due località italiane: La Pelosa e Lampedusa.