Fiorello fa il suo pronostico sul podio di Sanremo 2026 e svela chi vincerà il Festival

Chi vincerà il Festival di Sanremo 2026? Fiorello durante la puntata de La Pennicanza ha fatto il suo pronostico sul podio di questa edizione della kermesse canora. Manca ormai meno di una settimana al Festival di Sanremo 2026 ed è già iniziato il toto nomi su chi si porterà a casa il Leone d’oro. A La Pennicanza Fiorello ha fatto il suo pronostico e predetto dunque quale sarà il podio e il vincitore di questa edizione della kermesse canora. “Ora vi dico io chi vince. Vinceranno Fedez e Masini. Ditonellapiaga seconda, Serena Brancale terza. Ve lo dico, se succede, se si avvera, qua ci arrestano tutti”, ha concluso con la sua solita ironia. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Fiorello svela il pronostico su Sanremo: “Vinceranno Fedez e Masini” (ma il web non è d’accordo)Fiorello ha annunciato il suo pronostico su Sanremo durante la trasmissione La Pennicanza, sostenendo che Fedez e Masini si aggiudicheranno la vittoria.

