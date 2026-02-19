Fiorello fa il suo pronostico sul podio di Sanremo 2026 e svela chi vincerà il Festival
Fiorello ha annunciato il suo pronostico sul podio di Sanremo 2026, attribuendo la vittoria a uno dei giovani artisti in gara. Secondo il conduttore, il suo favorito potrebbe conquistare il pubblico grazie a una performance intensa e coinvolgente. Fiorello ha anche aggiunto che il cantante ha già dato segnali di grande talento in passato, alimentando le aspettative per questa edizione. La sua previsione ha suscitato molte discussioni tra gli appassionati, curiosi di scoprire se avrà ragione. Il Festival si avvicina rapidamente, e tutti aspettano di scoprire chi salirà sul podio.
Chi vincerà il Festival di Sanremo 2026? Fiorello durante la puntata de La Pennicanza ha fatto il suo pronostico sul podio di questa edizione della kermesse canora. Manca ormai meno di una settimana al Festival di Sanremo 2026 ed è già iniziato il toto nomi su chi si porterà a casa il Leone d’oro. A La Pennicanza Fiorello ha fatto il suo pronostico e predetto dunque quale sarà il podio e il vincitore di questa edizione della kermesse canora. “Ora vi dico io chi vince. Vinceranno Fedez e Masini. Ditonellapiaga seconda, Serena Brancale terza. Ve lo dico, se succede, se si avvera, qua ci arrestano tutti”, ha concluso con la sua solita ironia. 🔗 Leggi su Novella2000.it
Leggi anche: Sanremo 2026, chi vincerà il festival: tutti i favoriti
Fiorello svela il pronostico su Sanremo: “Vinceranno Fedez e Masini” (ma il web non è d’accordo)Fiorello ha annunciato il suo pronostico su Sanremo durante la trasmissione La Pennicanza, sostenendo che Fedez e Masini si aggiudicheranno la vittoria.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sanremo 2026, Fiorello travolge Pucci. La battuta (pesantissima) sul nome non da maschio; Fiorello: Un’amica non mi parla più da quando scherzo su Corona e Falsissimo; Fiorello: Pucci è un boyscout rispetto a Tony Pitony, lui è la vera mina vagante; Sanremo, corsa a tre per il ruolo di conduttore dopo Carlo Conti: Stefano De Martino, Nicola Savino e Fiorello.
Chi sarà il vincitore del Festival di Sanremo 2026? Fiorello fa il suo pronostico/ I nomi del podioIn molti sono riusciti a suscitare la curiosità dei telespettatori e già da un po’ si pensa a chi potrebbe aggiudicarsi la vittoria del Festival di Sanremo 2026. Come ogni anno tanti sono i pronostici ... ilsussidiario.net
Fiorello ridicolizza Pucci e fa ridere tutti, intanto il comico perde un altro lavoro importanteQuel gran genio di Fiorello ha fatto un'imitazione perfetta e irresistibile, rivelando quello che sarebbe stato il suo monologo a Sanremo. donnapop.it
PILLOLE DI GOSSIP! IL PRONOSTICO DI FIORELLO SU SANREMO,VONN,MASINI,NASTI E ZACCAGNI,NIGIOTTI,ALBA E x.com
Fiorello mette un pò di pepe alla kermess sanremese scherzando sulla classifica finale dai che altrimenti ci addormentiamo #sanremo2026 Sanremo 2026, Fiorello scherza sul pronostico del vincitore: : “Io so già come andrà a finire. Vinceranno Fe facebook