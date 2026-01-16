Audiolibri e podcast sempre più pop li ascolta il 73% degli italiani

Gli audiolibri e i podcast stanno diventando strumenti di consumo culturale sempre più diffusi in Italia, con il 73% degli italiani che li ascolta regolarmente. Questa tendenza si conferma anche in altri paesi europei come Francia, Germania e Spagna, dove oltre il 70% della popolazione li utilizza. La diffusione di questi formati rappresenta un nuovo modo di fruire contenuti, pratico e accessibile, per un pubblico sempre più vasto.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.