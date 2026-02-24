Da Vasco Rossi e il Benevento al Crotone con Rino Gaetano Serie C torna l' altro Sanremo

Vasco Rossi e il Benevento sono stati coinvolti in un incidente legato a un evento musicale, a causa di una mancata autorizzazione. La LegaPro ha annunciato il ritorno del contest, che quest’anno ha registrato un record di adesioni: 47 squadre partecipano, più di sempre. La competizione si svolge tra le squadre di Serie C, con un’attenzione particolare ai temi culturali e musicali. La fase iniziale del torneo sta per partire.

C’è il televoto, ci sono le canzoni e le classifiche. Tutto come nel Festival di Sanremo ufficiale. L’unica differenza è che questo è il Sanremo della Serie C. La curiosa e divertente iniziativa è della LegaPro che ha lanciato il contest per il terzo anno consecutivo. Come funziona? Ogni squadra ha scelto una canzone o un artista legato per i più svariati motivi a quel preciso club e partecipa alla manifestazione. Curiosità: mai c’è stata una così alta partecipazione da parte dei club, 47. Da casa si può votare attraverso i post e le stories Instagram del profilo ufficiale della LegaPro. I gruppi saranno quattro e le vincitrici dei gironi si affronteranno in gare a eliminazione diretta fino alla finale di sabato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Leggi anche: Alessandro Gaetano è il nipote di Rino Gaetano, è anche lui cantautore, e ora porta la musica dello zio sui palchi. La video-intervista

Leggi anche: Gloria Mon Amour: da Springsteen a Rino Gaetano per raccogliere fondi

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Laura Schmidt, Luca e il mondo di Vasco Rossi. L’arte formato famiglia: la mostra a Bologna; Vasco e Sfera Ebbasta, generazioni a confronto; Il FantaSanremo prima che esistesse, da Vasco a Troisi e Madonna: tutti i bonus e malus del passato; Striscia la notizia: Vasco Rossi fa ballare lo studio sulle note di Vita spericolata Video.

Laura Schmidt, Luca e il mondo di Vasco Rossi. L’arte formato famiglia: la mostra a BolognaLa galleria LKDK in via Testoni ha aperto: Un progetto voluto da noi tre. Le opere di Rossi-Schmidt fra Vasco Joker, immaginario manga e videogame ... msn.com

Abbiamo intervistato Maurizio Biancani, un genio della musica fra Vasco Rossi, Lucio Dalla e Adriano Celentano: Nel 2026 troppa musica sintetica, in Inghilterra o negli Usa ...Maurizio Biancani è una leggenda della musica italiana. Ha lavorato con artisti del calibro di Vasco, Lucio Dalla, Zucchero e Venditti. Ci ha accolto nel suo studio a Bologna e gli abbiamo chiesto di ... mowmag.com

Benvenuti, amici di Radio Nonsolosuoni! Oggi vi portiamo nel mondo straordinario di una leggenda vivente della musica italiana: Vasco Rossi, l'uomo di Zocca nato il 7 febbraio 1952. Conosciuto semplicemente come Vasco, o nel passato con l'appellativo Bla x.com

Vasco Rossi - facebook.com facebook