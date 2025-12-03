Rino Gaetano ci ha lasciati 44 anni fa. Ma le sue canzoni sono la colonna sonora di tutti, anche delle nuove generazioni. «Perché le sue parole sono freschissime», racconta il nipote Alessandro Gaetano. Per tutti quelli che hanno amato e che amano il cantautore, è appena uscita la riedizione del suo album E io ci sto (Sony Music Italy) in versione digitale, vinile e CD con audio rimasterizzato. Pubblicato nel 1980, prima della tragica scomparsa a soli 30 anni di Gaetano, l’album E io ci sto è il ritratto dell’Italia di un artista libero e visionario, una satira del mondo dello spettacolo, una critica al conformismo, un’analisi del potere ancora molto attuale. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Alessandro Gaetano è il nipote di Rino Gaetano, è anche lui cantautore, e ora porta la musica dello zio sui palchi. La video-intervista