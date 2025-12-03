Alessandro Gaetano è il nipote di Rino Gaetano è anche lui cantautore e ora porta la musica dello zio sui palchi La video-intervista
Rino Gaetano ci ha lasciati 44 anni fa. Ma le sue canzoni sono la colonna sonora di tutti, anche delle nuove generazioni. «Perché le sue parole sono freschissime», racconta il nipote Alessandro Gaetano. Per tutti quelli che hanno amato e che amano il cantautore, è appena uscita la riedizione del suo album E io ci sto (Sony Music Italy) in versione digitale, vinile e CD con audio rimasterizzato. Pubblicato nel 1980, prima della tragica scomparsa a soli 30 anni di Gaetano, l’album E io ci sto è il ritratto dell’Italia di un artista libero e visionario, una satira del mondo dello spettacolo, una critica al conformismo, un’analisi del potere ancora molto attuale. 🔗 Leggi su Amica.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Alessandro Gaetano: “Rino costruiva i suoi brani per lasciare un segno” - INTERVISTA - facebook.com Vai su Facebook
Alessandro Gaetano: «Racconto zio Rino Gaetano, anche sul palco» - Alessandro Gaetano è il nipote di Rino Gaetano, è anche lui cantautore, e ora porta la musica dello zio sui palchi. amica.it scrive
ALESSANDRO GAETANO, CHI E’ IL NIPOTE DI RINO GAETANO/ “Per me è stato come un padre, era particolare…” - Alessandro Gaetano, il nipote di Rino Gaetano è stato questo pomeriggio ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona per ricordare il compianto cantautore. Segnala ilsussidiario.net
Rino Gaetano, il nipote Alessandro annuncia la mostra al Museo di Roma in Trastevere: «L'amore per zio è cresciuto a dismisura» - Quando Rino Gaetano non era conosciuto quanto oggi, oltre trent’anni fa, lei portava in giro per l’Italia ... Scrive roma.corriere.it
Alessandro Gaetano: chi è la fidanzata del nipote di Rino Gaetano/ Vita privata top secret sui social - Della vita privata di Alessandro Gaetano non ci sono molte informazioni ed è ... Riporta ilsussidiario.net
Montesacro perde un po' della sua storia. Il concerto per Rino Gaetano cambia location - Una decisione presa dalla famiglia e dalla Rino Gaetano Band, il gruppo che con il nipote Alessandro Gaetano da venticinque anni è il tributo ufficiale al cantautore, che in parte ha spiazzato ... Riporta romatoday.it
Le lacrime del nipote Alessandro: "In città qualcosa con il suo nome" - Un’anima che ha trasformato l’educazione in un atto poetico e rivoluzionario. Da ilrestodelcarlino.it