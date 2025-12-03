Gloria Mon Amour | da Springsteen a Rino Gaetano per raccogliere fondi

Quicomo.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 5 e sabato 6 dicembre, con due serate all’insegna del cinema e della musica dal vivo, prenderà ufficialmente il via la campagna di raccolta fondiGloria Mon Amour” a sostegno dello Spazio Gloria di via Varesina 72 e degli interventi di cui lo storico cinema comasco necessita per. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Giorni di gloria con Springsteen - Una edizione speciale che prende il nome da un album di the Boss del 1992 ’Lucky town’. ilrestodelcarlino.it scrive

