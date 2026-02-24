Da un mese divieti di sosta ma niente lavori una presa in giro

Dal 26 gennaio, i divieti di sosta sono stati installati senza che siano seguiti i lavori annunciati, creando confusione tra i residenti. La presenza di numerosi cartelli lungo via dei Fabbri, via dei Capuano, piazza Cornelia Romana, salita dei Montanelli e via Stampa si presenta come una mossa inutile, considerando che nessuna attività di manutenzione si è ancora vista. Questa situazione genera frustrazione tra chi vive e lavora nelle zone interessate. La questione resta irrisolta da settimane.

Dal 26 di Gennaio appaiono magicamente una miriade di cartelli di divieto di sosta per sostituzione linea elettrica sparsi come non ci fosse un domani tra via dei Fabbri, via dei Capuano, piazza Cornelia Romana, salita dei Montanelli, via Stampa. Le vie sono sostanzialmente ricoperte di divieti di sosta ma a oggi nessuna presenza di operazioni o lavori in corso. I residenti già allo stremo per ciò che riguarda la carenza di parcheggi in condizioni normali si trovano da un mese costretti giornalmente a girare anche per delle ore alla ricerca di un posto con assenza di suddetti divieti per lasciare la propria vettura dopo ore di duro lavoro.