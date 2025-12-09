Pulisic record e trascinatore in casa Milan L’ex Chelsea ha eguagliato quel grande giocatore rossonero!

Christian Pulisic si sta affermando come uno dei protagonisti del Milan, eguagliando un grande storico del club. Con un gol lampo contro il Torino, il talento statunitense ha dimostrato il suo impatto immediato, consolidando la sua importanza nella rosa rossonera. La sua presenza si sta rivelando determinante per le sorti della squadra in questa stagione.

Pulisic da record: gol lampo e impatto immediato nella sfida contro il Torino. Il talento statunitense entra e segna in 35 secondi Pulisic continua a dimostrare perché è considerato uno dei giocatori più decisivi della rosa rossonera. Nella sfida tra Torino e Milan, l'esterno statunitense ha lasciato un'impronta indelebile grazie a un gol lampo, realizzato .

