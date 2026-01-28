Milan dov’è finito Pulisic? Fine 2025 da sogno inizio 2026 da incubo | i motivi del calo

Dopo un inizio di stagione da protagonista, Christian Pulisic si è improvvisamente fermato. L’attaccante del Milan, che aveva brillato nelle prime partite, sembra aver perso smalto e continuità. I tifosi si chiedono dove sia finito il giocatore che aveva fatto sognare a fine 2025, e ora si aspetta una reazione. La sua assenza si fa sentire, e il Milan spera in un suo pronto riscatto.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Christian Pulisic, classe 1998, attaccante del Milan di Massimiliano Allegri. Il quale, dopo una prima parte di stagione da capogiro, si è eclissato con l'inizio del nuovo anno. Tra agosto e dicembre 2025, infatti, 'Capitan America' ha messo a segno 10 gol e fornito 2 assist in 15 partite giocate (di cui solo 9 da titolare). Iniziato il 2026, in 5 partite disputate (di cui 3 da titolare), il rossonero è ancora all'asciutto su tutto. Nella prima parte di quest'annata, Pulisic è stato letale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, dov’è finito Pulisic? Fine 2025 da sogno, inizio 2026 da incubo: i motivi del calo Approfondimenti su Milan Pulisic Milan, febbre da vetta: il “malato” Pulisic entra e ribalta il Toro dopo un inizio da incubo Il Milan si riscopre protagonista, riscattandosi dopo un avvio difficile contro il Torino. Oroscopo 2026 Paolo Fox: chi avrà un inizio d'anno da incubo L’oroscopo 2026 di Paolo Fox, presentato durante la puntata di Domenica In del 28 dicembre 2025, offre un quadro delle previsioni astrologiche per il nuovo anno. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Milan Pulisic Argomenti discussi: Roma-Milan e Bartesaghi: il braccio è fuori sagoma? Cesari a Mauro: Te lo faccio vedere io!; Verso Inter-Pisa, Chivu pensa al turnover: a destra rischia Luis Henrique. E in attacco in pole una coppia. Le ultime; La moviola di Roma-Milan: giusto il rigore per i giallorossi?; Roma-Milan 0-0 (45?): Maignan protagonista. Dov’è l’attacco? | Serie A News. Il difensore del Chelsea, seguito anche dal Milan, è finito nel mirino della Viola - facebook.com facebook Passiamo all'altro big match di giornata finito in pareggio tra #Roma e #Milan. Ci colleghiamo col @angelomangiante di @SkySport da Trigoria con importanti novità dall'infermeria x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.