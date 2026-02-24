Da Serena Brancale a Leo Gassmann I più sexy in gara a Sanremo 2026

Serena Brancale e Leo Gassmann sono stati scelti come protagonisti della gara di Sanremo 2026, attirando l’attenzione per il loro fascino. La loro presenza al palco dell’Ariston si distingue per l’energia e lo stile che portano sul palco. Con le loro esibizioni, hanno già catturato l’interesse del pubblico e dei media. La competizione, ricca di talento e presenza scenica, si prepara a sorprendere gli spettatori con performance cariche di stile.

L'edizione 2026 del Festival di Sanremo si preannuncia come una delle più vibranti e affascinanti degli ultimi anni, caratterizzata da una presenza femminile e maschile capace di coniugare talento vocale a una presenza scenica magnetica. La kermesse si trasforma anche quest'anno in un palcoscenico d'eccezione dove la sensualità non è mai fine a se stessa, ma diventa un potente strumento di espressione artistica e di consapevolezza. Il cast selezionato da Carlo Conti offre quindi un equilibrio perfetto tra diverse generazioni e visioni musicali, vedendo protagoniste sia le grandi icone della musica italiana, già perfettamente a proprio agio tra le luci dell'Ariston, sia le nuove rivelazioni del pop e dell'indie contemporaneo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Serena Brancale in conferenza ha parlato del brano “Qui con me”, in gara a Sanremo 2026

Serena Brancale, Qui con me: testo e significatoPer la terza volta sul palco dell'Ariston (2015 Nuove proposte, 2025 Big) Serena Brancale (36 anni) porta in gara Qui con me, brano scritto con C. Avarello, F. Barnaba, FIAT131, ... ilgazzettino.it

Serena Brancale: età, dove vive, i complimenti di Quincy Jones e il duetto con Alessandra AmorosoSerena Brancale sarà anche in questa edizione di Sanremo 2026. La cantante è tra i nomi confermati del Festival condotto da Carlo Conti in partenza martedì 24 febbraio, con ... ilmessaggero.it

«Sei come me». Serena Brancale riassume così il legame con sua madre Maria, a cui ha dedicato la canzone che porta al Festival di Sanremo 2026. Un brano che racchiude tutta la sua storia e la sua crescita, sia come artista che come persona. Serena Bran - facebook.com facebook

La scaletta della prima serata #sanremo20926 parte 2 Patty Pravo, Samurai Jay, Raf, J-Ax, Fulminacci, Levante, Fedez Masini, Ermal Meta, Serena Brancale, Nayt, Malika Ayane, Eddie Brock, Sal Da Vinci, Entico Nigiotti, Tredici Pietro (segue per la parte 3) x.com