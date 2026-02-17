Leo Gassmann Naturale testo del brano in gara a Sanremo 2026
Leo Gassmann sarà in gara al Festival di Sanremo 2026 con Naturale, intensa ballad d’amore, ecco il testo. Leo Gassmann sarà in gara al Festival di Sanremo con Naturale. Il singolo è scritto dal cantautore con Francesco Savini, Mattia Davì e Alessandro Casali. “ Naturale è un grido d’amore, incita le persone a volersi più bene, a valorizzare chi si ha accanto nella propria vita. Credo che ognuno di noi troverà un significato diverso in questa canzone, da mettere al sicuro nel posto giusto del proprio cuore” racconta Leo Gassmann. Leo Gassmann – Naturale – Testo. Stella che non piange mai Nemmeno quando è sola Mi scivolava tra le mani Come dalla bocca una parola Non so fare le valigie E lei vuole partire Io che sognavo strade aperte tra le gallerie Volevo una casa francese sulle Tuileries Ma lei odiava i quadri e le piramidi E noi Ci siamo trovati, lasciati poi ritrovati con altri Riempiti di baci che mi sembravano schiaffi E non ne vale la pena, ma non vale, ma non vale. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
