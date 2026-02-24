Da quattro anni con coerenza al fianco dell’Ucraina Parla Malan

Malan sottolinea che, da quattro anni, l’Europa sostiene l’Ucraina a causa dell’invasione russa. La sua analisi si concentra sulla resistenza del paese e sulle sfide politiche che affronta l’Unione Europea. Durante un dibattito pubblico, ha evidenziato come la solidarietà europea si sia rafforzata nel tempo, nonostante le tensioni interne. La discussione si concentra ora sulle prossime mosse da adottare in questa crisi lunga e complessa.

Quattro anni dopo l’invasione russa, l’Europa si scopre ancora in trincea. Non solo sul campo, dove l’Ucraina continua a combattere la guerra più sanguinosa degli ultimi cento anni dopo i due conflitti mondiali, ma anche nei palazzi della politica. Ieri, in sede Ue, il voto sugli aiuti a Kyiv ha registrato l’opposizione di Slovacchia e Ungheria, riaprendo il dibattito sulle maggioranze e sui veti. In questo quadro, Formiche.net ha intervistato Lucio Malan, presidente dei senatori di Fratelli d’Italia. Senatore Malan, quattro anni di guerra. Che bilancio fa? Se l’Italia e altri Paesi non avessero sostenuto l’Ucraina fin dal primo giorno, i piani avventati di Putin avrebbero avuto successo. 🔗 Leggi su Formiche.net

Quattro anni dall’invasione russa dell’Ucraina: "La libertà parla oggi la lingua di Kyiv"Il 24 febbraio 2022, l’invasione russa dell’Ucraina ha provocato una ferita profonda nel cuore dell’Europa.

Quattro anni di guerra. La lezione dell’Ucraina: democrazia da difendereLa guerra in Ucraina dura da quattro anni, causata dall’invasione russa.

Russia-Ucraina, quattro anni di guerra sui mercati finanziari: chi ha vinto e chi ha persoL'invasione russa dell'Ucraina iniziata il 22 febbraio 2022 ha trasformato i mercati finanziari: dall’oro al Ftse Mib ai bond, anatomia di una rivoluzione ... milanofinanza.it

I titolari dei ministeri di via Arenula e del Viminale all’Hotel Savoia Regency. A introdurre i capigruppo parlamentari Galeazzo Bignami e Lucio Malan. - facebook.com facebook