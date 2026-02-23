Quattro anni di guerra La lezione dell’Ucraina | democrazia da difendere

La guerra in Ucraina dura da quattro anni, causata dall’invasione russa. La resistenza del paese ha portato a un aumento delle consegne di aiuti militari e umanitari da parte di diversi paesi europei. I combattimenti intensi nelle regioni orientali evidenziano la determinazione ucraina a difendere la propria sovranità. La situazione rimane critica, mentre la comunità internazionale cerca di trovare soluzioni per fermare il conflitto. La crisi continua a coinvolgere tutto il continente.

Pinto L’Ucraina resiste. Si tratta del più importante conflitto armato del Secolo. A quattro anni dall’invasione russa, la guerra offre elementi per l’Europa e il mondo. Innanzitutto, perché Zelensky e l’Ucraina decisero di combattere, mentre parte degli alleati e l’opinione pubblica mondiale lo giudicavano impossibile. Invece, affermando principi di indipendenza e di democrazia come base politica e morale della resistenza, gli ucraini hanno posto premesse che oggi sono lezioni per tutti. L’Europa ne ha preso atto. L’Unione era nata come una federazione di stati per il benessere, producendo una civilizzazione mai vista prima. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

L’arsenale della democrazia, le guerre del futuro e la necessità di difendere l’UcrainaL’arsenale della democrazia si confronta con il futuro delle guerre, a causa della crescente diffusione di tecnologie autonome.

Quattro anni di guerra in Ucraina: Forlì scende in piazza Saffi per chiedere la paceIl quarto anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina ha spinto Forlì a scendere in piazza Saffi per chiedere la pace.

Defending Democracy: Ted Opitz on Ukraine and Canada's Future | Insights with Vince S01E46

Argomenti discussi: Quattro lezioni dai quattro anni di guerra russo-ucraina; Ucraina, a quattro anni dall'inizio della guerra un bilancio drammatico dei morti; Quattro anni di guerra in Ucraina hanno causato un numero enorme di vittime; Quattro anni di guerra: un pessimo affare per i russi (di M. Di Pace).

Quattro anni di guerra in Ucraina hanno causato un numero enorme di vittimeIl Centro studi strategici di Washington ?rivela il costo umano per i due eserciti; due milioni di morti e feriti. «Uccisi già 1,2 milioni di russi. avvenire.it

Quattro anni di guerra in Ucraina, la Russia bombarda e Orbán blocca le sanzioni UeMartedì von der Leyen e Costa saranno a Kiev. Intanto il conflitto non si ferma. Zelensky: «Mosca preferisce i missili alla diplomazia». Gli Usa fiduciosi che entro tre settimane ricominceranno i nego ... editorialedomani.it

Manifestazione delle organizzazioni civili a Budapest per celebrare i quattro anni dell'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia. Si ritiene che all'evento abbiano partecipato circa 200 persone x.com