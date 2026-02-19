Lurisia Acqua Ufficiale di Milano Cortina 2026 | eccellenza italiana sul palcoscenico olimpico

Lurisia Acqua ha ottenuto il titolo di Acqua Ufficiale di Milano Cortina 2026, a causa della sua lunga tradizione e qualità riconosciuta. La scelta si è basata sulla purezza delle sue fonti e sul gusto autentico apprezzato da decenni in Italia. Per questa occasione, l’azienda ha preparato una serie di bottiglie speciali con il logo delle Olimpiadi. La partnership permette a Lurisia di mostrare il meglio delle sue produzioni davanti a un pubblico internazionale. La presenza ufficiale si concretizza anche attraverso eventi e iniziative promozionali.

La nuova collaborazione. Lurisia è Acqua Ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026: un riconoscimento che consolida il suo legame con i valori di eccellenza, tradizione e autenticità italiana, offrendo al tempo stesso una vetrina internazionale per celebrare il patrimonio e i prodotti d’eccellenza del nostro Paese. Capolavoro italiano dal gusto equilibrato e neutro, Lurisia incarna eleganza e qualità a ogni sorso. La sua storia nasce in montagna e si intreccia profondamente con il territorio e la comunità locale. Sgorga nel cuore delle Alpi, da una sorgente scoperta nel 1918 sul Monte Pigna, dando vita a un’acqua di straordinaria purezza, racchiusa in una bottiglia divenuta icona di design. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Lurisia Acqua Ufficiale di Milano Cortina 2026: eccellenza italiana sul palcoscenico olimpico Allianz, assicuratore ufficiale dei Giochi di Milano Cortina 2026, promuove unione, sicurezza ed eccellenzaAllianz, assicuratore ufficiale dei Giochi di Milano Cortina 2026, si impegna a promuovere sicurezza, unione ed eccellenza in un contesto di grande rilevanza internazionale. Olimpiadi Milano-Cortina 2026: dopo Bormio anche Livigno debutta sul palcoscenico a cinque cerchiLivigno si prepara a fare il suo debutto alle Olimpiadi invernali. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Lurisia brinda sul podio L’acqua che parla al mondo; Il vescovo Miragoli tra frazioni, aziende e anziani: una settimana nel cuore di Roccaforte. L’eccellenza italiana a Milano Cortina 2026 con Lurisia, acqua ufficiale dei giochi olimpici e paralimpici invernaliLurisia è stata scelta come Acqua Ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, un riconoscimento che rafforza il legame del marchio con i valori di eccellenza, tradizi ... foodaffairs.it Lurisia a EXTRA FESTIVAL con Radio 105 | La galleryGrande successo per EXTRA FESTIVAL – l’hub ufficiale radio, social e TV RadioMediaset – dal quale Radio 105 ha trasmesso durante la settimana del Festival dal 10 al 15 febbraio, nella splendida ... 105.net Dopo l’acqua termale, il piacere di un brindisi. Perché il benessere non è solo nelle piscine o nella spa, ma in ogni gesto che ti fa sentire nel posto giusto. #TermediVenturina #BenessereTermale #RelaxInvernale facebook