Lurisia Acqua Ufficiale di Milano Cortina 2026 | eccellenza italiana sul palcoscenico olimpico

Lurisia Acqua ha ottenuto il titolo di Acqua Ufficiale di Milano Cortina 2026, a causa della sua lunga tradizione e qualità riconosciuta. La scelta si è basata sulla purezza delle sue fonti e sul gusto autentico apprezzato da decenni in Italia. Per questa occasione, l’azienda ha preparato una serie di bottiglie speciali con il logo delle Olimpiadi. La partnership permette a Lurisia di mostrare il meglio delle sue produzioni davanti a un pubblico internazionale. La presenza ufficiale si concretizza anche attraverso eventi e iniziative promozionali.

La nuova collaborazione. Lurisia è Acqua Ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026: un riconoscimento che consolida il suo legame con i valori di eccellenza, tradizione e autenticità italiana, offrendo al tempo stesso una vetrina internazionale per celebrare il patrimonio e i prodotti d’eccellenza del nostro Paese. Capolavoro italiano dal gusto equilibrato e neutro, Lurisia incarna eleganza e qualità a ogni sorso. La sua storia nasce in montagna e si intreccia profondamente con il territorio e la comunità locale. Sgorga nel cuore delle Alpi, da una sorgente scoperta nel 1918 sul Monte Pigna, dando vita a un’acqua di straordinaria purezza, racchiusa in una bottiglia divenuta icona di design. 🔗 Leggi su 361magazine.com

