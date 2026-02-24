Da marzo Venezia entra nella sperimentazione della Riforma Disabilità

Venezia ha avviato la sperimentazione della Riforma Disabilità il primo marzo, coinvolgendo anche Verona e Treviso. Questa decisione nasce dalla necessità di migliorare i servizi per le persone con disabilità e di testare nuove soluzioni sul territorio. Le amministrazioni locali hanno avviato incontri con associazioni e cittadini per raccogliere idee e suggerimenti. Il progetto mira a rendere più accessibili le strutture pubbliche e semplificare le pratiche burocratiche.

Medici convenzionati e operatori del patronato a disposizione nelle sedi Uil Veneto. Oltre al capoluogo veneto ci sono anche Verona e Treviso. Novità nella presentazione delle domande di invalidità civile per semplificare il percorso e ridurre i tempi Dal primo marzo Verona, Treviso e Venezia entrano ufficialmente tra le province sperimentali della riforma della disabilità. La sperimentazione introduce importanti novità nelle modalità operative di presentazione delle domande di invalidità civile, con l'obiettivo di semplificare il percorso per i cittadini, ridurre i tempi e rendere più integrata la procedura di accertamento.