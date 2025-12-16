dino campana a palazzo medici riccardi

Il 17 dicembre 2025, Palazzo Medici Riccardi a Firenze ospiterà un evento speciale dedicato a Dino Campana. Alle ore 17, le sale della storica sede si trasformeranno in un palcoscenico di poesia, musica e ricerca teatrale, offrendo ai visitatori un'occasione unica di immergersi nell’universo creativo del poeta.

Firenze, 16 dicembre 2025 – Mercoledì 17 dicembre alle 17 le sale di Palazzo Medici Riccardi si aprono a un’esperienza che unisce poesia, musica e ricerca teatrale. Per la rassegna “Il Palazzo Suona”, la compagnia fiorentina Underwear Theatre presenta “Anime infeconde”, una pièce ispirata ai Canti Orfici di Dino Campana, uno dei testi più enigmatici e potenti della letteratura italiana del Novecento. Al centro della performance c’è l’incontro fra la voce dell’attore e regista Filippo Frittelli e le corde dell’arpa di Annamaria De Vito, compositrice ed esecutrice che per l’occasione propone brani originali. Lanazione.it

