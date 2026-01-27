Carpi al via progetto di manutenzione dell’area verde su via Mulini

Questo progetto di manutenzione mira a migliorare l’area verde tra via Mulini, Montessori e Marx a Carpi. L’obiettivo è rendere lo spazio più sicuro e accessibile ai residenti, favorendo un ambiente più fruibile e curato. L’intervento contribuirà al benessere della comunità, promuovendo la tutela del patrimonio verde urbano e migliorando la qualità della vita nel quartiere.

Completare e migliorare l’area verde compresa tra le vie Mulini, Montessori e Marx per restituirla più sicura e fruibile ai residenti del quartiere. È questo l’obiettivo dell’intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e di riqualificazione dell’arredo urbano presente nell’area.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Approfondimenti su Carpi Italia

È stato approvato il progetto esecutivo per il ripopolamento arboreo e arbustivo del Parco Cappuccina, con un investimento di circa 90 mila euro.

A Carpi, cittadini, associazioni e aziende sono invitati ad adottare aree verdi per contribuire alla loro cura e manutenzione.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Carpi Italia

Argomenti discussi: Torino chiama Carpi e Carpi risponde. I Musei si aprono alla città e… oltre; Blitz della Polizia in un appartamento di Carpi, donna denunciata per droga; A scuola di sogni con Pan di Stelle, al via 2^ edizione del progetto educativo; Anche l'Avis a ''Tavola Amica'' Sociale.

