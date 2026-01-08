Santa Maria Capua Vetere Una Medea Pop di Fabio Brescia apre il 2026 da Henna Teatro e arte
Il 17 gennaio a Henna Teatro e arte di Santa Maria Capua Vetere si apre il nuovo anno con “Una Medea Pop” di Fabio Brescia. L’appuntamento, previsto alle ore 20, rappresenta un’occasione per avvicinarsi a una proposta teatrale che unisce tradizione e contemporaneità, offrendo al pubblico un’esperienza intensa e riflessiva. Un evento che inaugura la stagione 2026 con l’obiettivo di proporre spazi di dialogo e cultura nella città.
Tempo di lettura: 2 minuti Nuovo atteso appuntamento da Henna Teatro e arte, dove sabato 17 gennaio alle ore 20.00 e domenica 18 Gennaio alle ore 19.00 sarà di scena l’attore e cantante Fabio Brescia con lo spettacolo “Una Medea Pop, da lui stesso scritto e diretto. Fabio Brescia si è distinto nel teatro e nel cinema, dimostrando sempre la capacità di arricchire e rendere profondi i personaggi che interpreta, e non dimentichiamoci della sua voce inconfondibile e della simpatia fortemente apprezzata dal pubblico radiofonico. Ad oggi Fabio Brescia decide di voler portare nei teatri un classico. ma a modo suo! E se Medea vivesse oggi, nel nostro palazzo, accanto a una vicina pettegola che spia dietro le tende? Se il coro greco cantasse Fossati, De Gregori e Dalla, tra le note malinconiche di un’Italia che riflette su sé stessa? È da questa provocazione che nasce Medea Pop, che reimmagina il mito euripideo alla luce della nostra quotidianità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
