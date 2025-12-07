Concerto di Natale Telethon al Teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere

Tempo di lettura: 2 minuti Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi del Natale sammaritano: il Concerto di Natale, giunto alla sua 16ª edizione e in programma il 18 dicembre alle ore 20,30 nello storico Teatro Garibaldi di corso Garibaldi. Un evento che unisce musica, teatro e solidarietà, organizzato dalla Fondazione D’Angiò, patrocinato dal Comune di Santa Maria Capua Vetere ed in sinergia con il Comitato Eventi in Città a favore della Fondazione Telethon e della Fondazione IEO-Monzino, con un solo filo conduttore: il sostegno alla ricerca scientifica. L’evento porta la firma di Gianfranco Di Rienzo, poliedrico musicista, batterista e autore di diverse iniziative legate al mondo della musica e dello spettacolo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

