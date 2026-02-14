Così una startup brianzola ha conquistato la serie A e i Metallica | chi sono i 5 che stanno lasciando il segno

Una startup di Bovisio Masciago, in Brianza, ha raggiunto la Serie A e ha attirato l’attenzione dei Metallica, grazie alla crescita esponenziale di cinque giovani imprenditori. La loro azienda, nata quattro anni fa, ha sviluppato un progetto innovativo che ha superato le aspettative locali, portandoli a competere a livello mondiale e a essere invitati a eventi di rilievo internazionale.

Un nuovo round da un milione e mezzo e, tra gli investitori, un pool di business angel italiani e svizzeri che hanno scelto di supportare la visione tecnologica del marchio brianzolo. Cosa fa e come vanno gli affari “Siamo partiti qui, e da qui vogliamo continuare a crescere”. Non è più una piccola realtà locale: è diventata un punto di riferimento internazionale, ma conserva lo spirito brianzolo che l’ha fatta nascere. Una storia di tecnologia, musica, sport e imprenditorialità che dimostra come anche un piccolo paese possa lasciare un’impronta globale.🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

