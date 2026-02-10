Girone per il titolo dopo la prima fase della stagione regolare
Dopo la fine della prima fase della stagione regolare, otto squadre si preparano a scendere in campo per il girone che assegnerà il titolo. La lotta si fa più serrata e ogni partita può fare la differenza. I tifosi sono già in fermento, pronti a tifare per le proprie squadre nel prossimo impegno.
After the end of the Regular Season action, 8? teams will continue their journey in the Top8 stage of the competition!#ABALiga pic.twitter.comrxnD3LBAdy In chiave internazionale, la stagione di Dubai basketball prosegue tra appuntamenti in EuroLeague e fasi competitive in ABA Liga. La sfida recente a Belgrado offre uno spaccato significativo: il team emiro resta pronto a misurarsi con Olimpia Milano in EuroLeague, mentre la conclusione della prima fase definisce le prospettive per la seconda fase dell’ABA Liga. Dubai basketball è stato sconfitto dal Partizan per 86-76 in una gara disputata a Belgrado. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Approfondimenti su ABALiga
Softball, il girone dell’Italia per la prima fase dei Mondiali 2026-2027: svelate le avversarie delle azzurre
Quanti soldi hanno guadagnato le squadre italiane dopo la prima fase della Champions League 2025/26
Le squadre italiane hanno già incassato milioni di euro dopo la prima fase della Champions League 202526.
Ultime notizie su ABALiga
Argomenti discussi: Promozione girone C Milano: Si riapre la corsa per il titolo, i risultati del weekend; Domenica a Canale la sfida per il titolo di one wall; Nicola Basso, il goleador che trascina il Padova: Punto al titolo di capocannoniere; SuperLeague, nel girone Arancio restano in tre a inseguire il titolo mentre nel Blu il Montalenghe continua la sua fuga solitaria.
SuperLeague, nel girone Arancio restano in tre a inseguire il titolo mentre nel Blu il Montalenghe continua la sua fuga solitariaTra goleade, pareggi spettacolari e rimonte inattese, il campionato entra nella fase più calda con gerarchie sempre più definite ... giornalelavoce.it
Vivaio d’oro per il Fides: doppio titolo italiano Under 12 di sciabola a PescaraLivorno 3 febbraio 2026 Vivaio d’oro per il Fides: doppio titolo italiano Under 12 di sciabola a PescaraLa tradizione ultracentenaria di vittorie e campioni del Circolo Scherma Fides di Livorno ... livornopress.it
Comincia con una vittoria di carattere questo Girone Titolo, due punti importanti per proseguire nel nostro cammino! Forza ! Tabellini: Ceccardi 13, Ferrero ne, Di Meo 6, Paleari 40, Calabrese, Pini 12, Arecco 21, Saracino ne, Schirripa, - facebook.com facebook
Corsa al vertice accesa nel girone B degli Allievi di Firenze, con tante squadre raccolte in pochi punti. A comandare la classifica la Virtus Rifredi di Antonio Berti, con cui abbiamo parlato della corsa al titolo e della stagione gialloblù. #calciopiu x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.