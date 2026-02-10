Girone per il titolo dopo la prima fase della stagione regolare

Dopo la fine della prima fase della stagione regolare, otto squadre si preparano a scendere in campo per il girone che assegnerà il titolo. La lotta si fa più serrata e ogni partita può fare la differenza. I tifosi sono già in fermento, pronti a tifare per le proprie squadre nel prossimo impegno.

After the end of the Regular Season action, 8? teams will continue their journey in the Top8 stage of the competition!#ABALiga pic.twitter.comrxnD3LBAdy In chiave internazionale, la stagione di Dubai basketball prosegue tra appuntamenti in EuroLeague e fasi competitive in ABA Liga. La sfida recente a Belgrado offre uno spaccato significativo: il team emiro resta pronto a misurarsi con Olimpia Milano in EuroLeague, mentre la conclusione della prima fase definisce le prospettive per la seconda fase dell’ABA Liga. Dubai basketball è stato sconfitto dal Partizan per 86-76 in una gara disputata a Belgrado. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

