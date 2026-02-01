Finali nazionali di hockey indoor femminile | Cus Pisa quarto resta in serie A1

Le finali nazionali di hockey indoor femminile si sono disputate ieri e oggi al Cus Pisa. Le squadre in corsa hanno dato tutto in campo, ma alla fine il Cus Pisa si è piazzato quarto e si è confermato in Serie A1. La manifestazione ha visto sfidarsi le migliori formazioni italiane, con partite intense e tanti tifosi sugli spalti.

Al termine della competizione a passare nella Serie Élite è stata la U.S.D. Moncalvese Hockey Si sono svolte ieri e oggi, al Cus Pisa, le finali nazionali di hockey indoor femminile, con i play off dalla Serie A1 alla Serie Élite. La squadra gialloblu ha chiuso al quarto posto, non andando oltre la conferma della permanenza in A1. Promossa in Serie Élite la U.S.D. Moncalvese Hockey; secondo posto per l'H.C. Butterfly e terzo per l'H.C. Bondeno. Alla cerimonia di premiazione erano presenti il presidente del Cus Pisa Giulio Messerini, l'assessora del Comune di Pisa Frida Scarpa e il consigliere federale Marco Grossi.

