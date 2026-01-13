Hockey femminile | Cus tra le finali per la promozione in Elite e l’attesa per gli Europei

Il Cus Pisa hockey femminile si prepara a due importanti appuntamenti: le finali per la promozione in A1 Indoor e la convocazione di Matilde Piccinocchi agli EuroHockey Indoor Championship II. La squadra continua a dimostrare solidità e determinazione, mentre la centrocampista rappresenta un elemento di rilievo a livello nazionale. Questi eventi segnano un momento importante per il club e per il movimento femminile nell’hockey indoor italiano.

Pisa, 13 gennaio 2026 - Due notizie di grande rilievo per il Cus Pisa hockey femminile: la squadra ha conquistato l’accesso alle finali nazionali di A1 Indoor e la centrocampista Matilde Piccinocchi è stata nuovamente convocata in nazionale per gli EuroHockey Indoor Championship II. Insieme a lei vestirà l’azzurro anche Sara Puglisi, tesserata Cus Pisa e attualmente impegnata all’estero. La storica portiera gialloblu Martina Chirico è invece stata chiamata a far parte dello staff tecnico della nazionale femminile. Per la stagione 202526 del campionato A1 Indoor, il Cus Pisa hockey femminile ha concentrato tutte le energie sull’obiettivo di qualificarsi alle finali e tornare nella massima categoria, l’Élite. 🔗 Leggi su Lanazione.it

