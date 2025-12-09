La curiosità la squadra degli ingegneri di Perugia campione italiano di calcio a 11 | a Roma per la Champion
La squadra di calcio a 11 dell’Ordine degli Ingegneri di Perugia, campione italiano, è stata accolta e premiata a Palazzo dei Priori a Roma. Dopo aver conquistato il titolo nazionale al Campionato di Calcio Gold degli Ordini degli Ingegneri d’Italia, gli ingegneri perugini hanno ricevuto riconoscimenti per il loro successo sportivo e il valore del lavoro di squadra.
Accolti e premiati a Palazzo dei Priori la squadra di calcio a 11 dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Perugia, che ha conquistato il titolo italiano all’ultimo Campionato di Calcio Gold degli Ordini degli Ingegneri d’Italia. Nella finalissima di Macerata, infatti, la squadra è riuscita. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
IL PESCARA E' LA SQUADRA MENO "CATTIVA" DI B - #curiosità I biancazzurri sono all'ultimo posto non solo in graduatoria, ma anche per falli commessi (appena 202) e ammonizioni ricevute (21, pensate nemmeno uno nell'ultima sfida con il Padova quand - facebook.com Vai su Facebook
Perugia, Braglia: "Convinto dalla qualità della rosa. Squadra da primi 5 posti" - Piero Braglia è stato già presentato quale nuovo allenatore del Perugia, dopo l'esonero di Vincenzo Cangelosi. Scrive tuttomercatoweb.com
Conte in conferenza alla vigilia di Benfica-Napoli (LIVE) ilnapolista.it
Belve Crime salta il 9 dicembre: il mistero sugli ospiti e quando torna la Fagnani cinemaserietv.it
Condò analizza: «Liverpool in crisi? Scossi dal caso Salah ma il vero motivo è un altro» internews24.com
Sky sotto accusa: multa Antitrust da 3,2 milioni per pratiche scorrette su prezzi e offerte agli abbonati digital-news.it
LIVE Civitanova-Montpellier, Champions League volley 2026 in DIRETTA: a breve in campo le squadre oasport.it
Soldato britannico morto in Ucraina: non era al fronte, ma impegnato in operazioni di addestramento ildifforme.it