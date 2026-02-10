L’Olimpico si accende di nuovo con una notte di Champions League. La Roma batte 2-0 il Cagliari, con i gol di Malen che portano i tifosi in delirio. Dopo tanto tempo, il stadio torna a riempirsi di passione, e in tribuna c’è anche Totti, che riceve l’abbraccio dei supporter. La partita sembra segnare un nuovo capitolo per la squadra, che mostra solidità e spirito di rivalsa.

L’Olimpico ritrova il suo splendore e, forse, anche un pezzo del suo cuore pulsante. La vittoria per 2-0 della Roma sul Cagliari non è solo il racconto di un dominio tecnico assoluto, ma sembra segnare l’inizio di una nuova era, simboleggiata dal ritorno in tribuna di Francesco Totti. Mentre l’olandese Donyell Malen si prendeva la scena sul rettangolo verde con una doppietta da urlo, l’ex Capitano applaudiva insieme agli storici compagni Candela e Scala, alimentando le voci di un imminente ingresso in società sempre più caldeggiato dalla dirigenza. Il fattore Malen: l’ingranaggio mancante di Gasperini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, notte da Champions tra i gol di Malen e l’abbraccio di Totti

Roma torna a sorridere dopo la vittoria contro il Cagliari.

Nella sfida di CORSA CHAMPIONS, la Roma si impone con una vittoria convincente, grazie a un gol immediato di Malen e a un Dybala ispirato.

