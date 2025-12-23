Cure palliative non solo fine vita | i nuovi strumenti per migliorare la qualità della vita dei pazienti oncologici

Le cure palliative sono un approccio clinico che va oltre il fine vita, offrendo supporto precoce ai pazienti oncologici. Attraverso strumenti specializzati, queste cure mirano a gestire i sintomi, migliorare la qualità della vita e accompagnare le decisioni terapeutiche. Un’assistenza integrata e tempestiva che può fare la differenza nel percorso di cura, garantendo un'attenzione più completa ai bisogni dei pazienti.

Le cure palliative non coincidono con il fine vita. Sempre più spesso rappresentano un’assistenza clinica precoce e specialistica, capace di affiancare le terapie oncologiche per controllare i sintomi, migliorare la qualità della vita e supportare le decisioni cliniche. È questa la visione. 🔗 Leggi su Quicomo.itImmagine generica

