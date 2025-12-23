Cure palliative non solo fine vita | i nuovi strumenti per migliorare la qualità della vita dei pazienti oncologici

Le cure palliative sono un approccio clinico che va oltre il fine vita, offrendo supporto precoce ai pazienti oncologici. Attraverso strumenti specializzati, queste cure mirano a gestire i sintomi, migliorare la qualità della vita e accompagnare le decisioni terapeutiche. Un’assistenza integrata e tempestiva che può fare la differenza nel percorso di cura, garantendo un'attenzione più completa ai bisogni dei pazienti.

«Le cure palliative non sono sinonimo di fine vita» - Sono un’assistenza clinica precoce, concreta e specialistica che affianca le terapie oncologiche per controllare i sintomi, migliorare la qualit ... corrieredellacalabria.it

Fnopi: Cure palliative e fine vita: la proposta/modello della ‘pianificazione condivisa’ - "Non è possibile rifiutare o interrompere l’assistenza soprattutto in tutte quelle condizioni di perdita di autonomia e di necessità di un supporto compensativosostitutivo da parte dell’infermiere. quotidianosanita.it

Crema. Cure Palliative, anniversario e auguri in musica - facebook.com facebook

. @SilvioMagliano illustra due odg: uno per il sostegno delle cure palliative e l'ampliamento dei posti letto negli hospice sul territorio regionale, l'altro per sostegno e promozione degli ambulatori solidali realizzati e gestiti da enti del Terzo Settore #opencrpiem x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.