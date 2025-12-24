L’opera di Malecore nella chiesa del Sacro Cuore di Nardò diventa Presepe artistico della città

24 dic 2025

NARDO' - In occasione del cinquantesimo anniversario della fondazione, l'amministrazione comunale conferirà al presepe in cartapesta della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù il titolo di "Presepe artistico della città".La targa ufficiale sarà consegnata nella serata del 25 dicembre presso la.

