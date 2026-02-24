Cuore di ghiaccio al piccolo Domenico l’audio del primario | Avevo detto che era ancora operabile? Solo per disperazione

Patrizia Mercolino ha deciso di portare in Procura le parole del primario, che ha commentato con freddezza il cuore di Domenico: “Avevo detto che era ancora operabile? Solo per disperazione”. La madre del bambino di due anni, morto all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto fallito, vuole ottenere risposte chiare e accelerare le indagini. La sua visita al pm Giuseppe Tittaferrante rappresenta un passo deciso nel tentativo di fare luce sulla vicenda.

© Quotidiano.net - Cuore di ghiaccio al piccolo Domenico, l’audio del primario: “Avevo detto che era ancora operabile? Solo per disperazione”

Napoli – Due mesi di rabbia tenuta a bada. Poi, la decisione di trasformarla in azione. Patrizia Mercolino, la mamma del piccolo Domenico Caliendo — il bambino di due anni morto all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore fallito — arriva in Procura accompagnata dal suo avvocato Francesco Petruzzi per farsi ascoltare dal pm Giuseppe Tittaferrante e depositare un documento che, nelle sue intenzioni, potrebbe accelerare il corso delle indagini. Morte di Domenico, il Dipartimento di Salute di Bolzano: “Criticità operative nel team di Napoli”. La mamma in Procura deposita audio Si tratta di un audio whatsapp, in cui si sente chiaramente la voce del cardiochirurgo, Guido Oppido, che ha eseguito il trapianto sul piccolo Domenico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net Inchiesta su Domenico, l’audio che inchioda il chirurgo: “Non è più operabile, l’ho detto per disperazione”Domenico Caliendo è morto a causa di un intervento chirurgico fallito, secondo un audio emerso nelle indagini. Cuore bruciato, la mamma del piccolo Domenico in Procura: depositerà audio dei mediciLa madre di Domenico ha deciso di rivolgersi alla Procura per depositare registrazioni audio dei medici. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Era inglobato in un blocco di ghiaccio, la cronaca di un disastro nella relazione inviata al ministero sul caso del cuore bruciato; Cuore bruciato arrivato in un blocco di ghiaccio e usato lo stesso, gli errori sul trapianto del bimbo; L'inchiesta si allarga a Bolzano. L'organo? Blocco di ghiaccio; Cuore bruciato, l'errore (clamoroso) che ha danneggiato l'organo. Era inglobato in un blocco di ghiaccio. Morte di Domenico, inchiesta su cuore trapiantato: Nas di Trento all'ospedale di BolzanoLeggi su Sky TG24 l'articolo Morte di Domenico, inchiesta su cuore trapiantato: Nas di Trento all'ospedale di Bolzano ... tg24.sky.it Domenico, indagine dei Nas anche a Trento: «Chi ha fornito il ghiaccio secco che ha bruciato il cuore?». La lista dei presentiTRENTO - Continuano le indagini per capire cos'è andato storto nel trasporto del cuore destinato al piccolo Domenico Caliendo, deceduto sabato 21 febbraio scorso ... ilmattino.it La vicenda del #bimbo morto dopo il trapianto di cuore. È scontro tra gli #ospedali di #Napoli e #Bolzano su chi abbia messo nel box il ghiaccio secco. #Tg1 Claudia Antinoro - facebook.com facebook «Il cuore da trapiantare era inglobato in un blocco di ghiaccio». L'errore che ha danneggiato l'organo x.com