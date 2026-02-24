Inchiesta su Domenico l’audio che inchioda il chirurgo | Non è più operabile l’ho detto per disperazione

Domenico Caliendo è morto a causa di un intervento chirurgico fallito, secondo un audio emerso nelle indagini. La registrazione rivela una conversazione in cui un medico afferma di aver dichiarato che il paziente non si poteva più operare, cercando di spiegare la difficile situazione. La voce inquieta del chirurgo mette in discussione le scelte compiute durante l’intervento. Le nuove prove portano a riconsiderare le decisioni prese in sala operatoria.

Si arricchisce di nuovi elementi l’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo e sul trapianto che avrebbe dovuto salvargli la vita. Oggi la madre, Patrizia, si recherà in Procura per depositare un audio registrato la sera prima della riunione dell’heart team chiamato a decidere su un secondo intervento. Nella registrazione - fa sapere l'avvocato Francesco Petruzzi - si sente il medico chirurgo affermare: “Il bimbo non è più operabile. Se il giorno prima avevo detto che c’era la possibilità di operare, l’ho detto solo per disperazione”. Un contenuto che ora potrebbe avere un peso nell’indagine. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

