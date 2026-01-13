La app P di Poste italiane cresce anche nell’Agrigentino | oltre 120 mila utenti

La app “P” di Poste Italiane si conferma uno strumento di uso diffuso anche nell’Agrigentino, con oltre 120 mila utenti nella provincia. La piattaforma, che integra servizi di BancoPosta e Postepay, rappresenta una componente importante della transizione digitale del territorio. La crescita in questa zona testimonia l’importanza di strumenti digitali semplici e accessibili per i cittadini e le attività locali.

La transizione digitale di Poste Italiane passa anche dall’Agrigentino. La Super App “P”, che ha unificato in un’unica piattaforma le precedenti applicazioni BancoPosta e Postepay, continua a registrare numeri in crescita in provincia di Agrigento, dove è stata scelta da oltre 120 mila utenti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: App "P" di Poste italiane cresce ancora: oltre 400 mila gli utenti in provincia di Palermo Leggi anche: Colletta alimentare, Poste Italiane aderisce all'iniziativa anche nell'Agrigentino Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Poste Italiane down: per due ore sito e servizi online irraggiungibili, problemi anche nelle filiali; Poste Italiane, provincia di Frosinone prima nel Lazio tra gli utilizzatori dell’app “P” e residenti; Poste Italiane. In provincia di Teramo successo per la super app “P”; Spid a pagamento con Poste Italiane e sugli APP Store la CIE balza al primo posto: come avere l'identità digitale gratuita. App "P" di Poste italiane cresce ancora: oltre 400 mila gli utenti in provincia di Palermo - Numeri da record per l'applicazione che ha assorbito quelle di BancoPosta e Postepay: ce l'ha più del 33% della popolazione residente ... palermotoday.it

La app “P” di Poste italiane cresce anche nell’Agrigentino: oltre 120 mila utenti - Numeri da record per l’applicazione che ha unificato BancoPosta e Postepay: utilizzata da oltre il 30% della popolazione residente ... agrigentonotizie.it

App Poste Italiane da record: a Rimini la usano in 72mila - Sono già oltre 72 mila i cittadini della provincia di Rimini, che usano la Super App “P”, l’applicazione che da luglio 2025 ha assorbito le precedenti ... chiamamicitta.it

Poste Italiane. . Matteo, portalettere in servizio da quasi quarant’anni ad #Alberobello, ci mostra le meraviglie del paese della Valle d’Itria, durante il suo giro di consegna della posta. https://tgposte.poste.it/tgposte/2026/01/12/tg-poste-del-12-gennaio-2026/ - facebook.com facebook

Buon 2026 da Poste Italiane. Guarda il video: videoposte-service.postestreamhub.net/acn_player/ind… x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.