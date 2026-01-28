Cultura della Legalità | i Carabinieri incontrano studenti e cittadini

I Carabinieri di Avellino continuano a incontrare studenti e cittadini per parlare di legalità. Gli incontri, che fanno parte di un progetto di prevenzione e informazione, mirano a far conoscere meglio il ruolo delle forze dell’ordine e a rafforzare il legame con la comunità. In queste occasioni, si discute di sicurezza, rischi e fiducia, puntando a coinvolgere le giovani generazioni e a rendere più consapevoli i cittadini.

Nell'ambito delle attività di prossimità e prevenzione promosse dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, proseguono in Irpinia gli incontri informativi rivolti alle giovani generazioni e alla cittadinanza, finalizzati a rafforzare la sicurezza, la consapevolezza dei rischi e il rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni. Nell'ambito del progetto "Cultura della Legalità", i Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno incontrato circa 100 studenti dell'Istituto Comprensivo "Elia Botto Picella". Gli alunni della scuola secondaria di primo grado hanno conosciuto l'organizzazione dell'Arma e le principali attività istituzionali, approfondendo temi di attualità quali l'uso consapevole del telefono cellulare, i rischi del web e il fenomeno del bullismo.

