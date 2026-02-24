Crotone si apre al mondo | turismo globale in arrivo

Crotone ha attirato l’attenzione internazionale grazie a un evento che promuove il turismo globale. Una delegazione di operatori stranieri sta per arrivare in città, pronta a scoprire le sue bellezze e a stringere nuovi accordi. La visita prevede visite guidate e incontri con imprenditori locali, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra il settore turistico calabrese e i mercati esteri. La città si prepara ad accogliere questa occasione di crescita.

Crotone si prepara a ospitare il turismo globale. Una delegazione di operatori turistici internazionali sta per arrivare a Crotone, trasformando la città calabrese in un palcoscenico di incontri tra professionisti del settore. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Alfa 21, va ben oltre una semplice presentazione del territorio. Si tratta di un vero e proprio laboratorio di idee, dove esperti del settore si confronteranno su tematiche cruciali come l’accoglienza, i servizi e le nuove tendenze del mercato globale. Il programma prevede visite guidate ai principali attrattori culturali e naturalistici della città e della provincia. 🔗 Leggi su Ameve.eu Il turismo dei talebani: così l’Afghanistan si vende al mondo mentre cancella le donneL’Afghanistan apre le porte ai visitatori stranieri, promuovendo le sue bellezze naturali e culturali. Rimini capitale globale del foodservice: si apre il Sigep 2026. Attesi buyer da 75 PaesiDal 16 al 20 gennaio, la Fiera di Rimini ospita la 47ª edizione di Sigep World, l’appuntamento internazionale dedicato al settore del foodservice. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Sport - www.comune.crotone.it; Dietrofront della scuola di Crotone, sì al ricordo di Cutro; Foggia, crollo a Crotone: Romeo segna, poi si fa espellere e i rossoneri affondano 3-1; Crotone apre ai mercati internazionali: in città una delegazione di tour operator esteri. Crotone. Al via la presentazione della stagione crocieristica 2026Si è tenuta questa mattina, nella Sala Consiliare Falcone e Borsellino, la conferenza stampa di presentazione della stagione crocieristica 2026. All’incontro hanno partecipato il sindaco Voce, l’ass ... lapiazzatropea.it Crotone primo centro federale in Calabria. La soddisfazione del sindaco VoceA seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale dell'accordo tra il Comune di Crotone e la Federazione Italiana Nuoto per la gestione della piscina comunale olimpica di via Giovanni Paolo ... federnuoto.it Il sindaco di Crotone apre al dialogo con il centrodestra, ma dopo Cutro ribadisce la linea umanitaria sull’accoglienza dei migranti #Attualita #Politica - facebook.com facebook