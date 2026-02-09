Il turismo dei talebani | così l’Afghanistan si vende al mondo mentre cancella le donne

L’Afghanistan apre le porte ai visitatori stranieri, promuovendo le sue bellezze naturali e culturali. Ma dietro questa strategia si nasconde una realtà drammatica: le donne sono sempre più escluse dalla vita pubblica e i diritti femminili vengono cancellati. La doppia faccia del paese lascia perplessi molti osservatori, mentre il governo talebano cerca di attirare turisti a discapito delle libertà individuali.

Kabul, Afghanistan – In un paradosso inquietante, l'Afghanistan, governato dai talebani, sta attivamente promuovendo il turismo internazionale, presentandosi come una destinazione "esotica" mentre contemporaneamente impone un regime di apartheid di genere che cancella progressivamente la presenza femminile dalla vita pubblica. Questa strategia, che mira a sostenere l'economia del paese, contrasta nettamente con le restrizioni draconiane imposte alle donne afghane, sollevando interrogativi sull'etica di una tale operazione e sulla sua sostenibilità a lungo termine. La contraddizione è stridente.

