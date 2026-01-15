Rimini capitale globale del foodservice | si apre il Sigep 2026 Attesi buyer da 75 Paesi

Dal 16 al 20 gennaio, la Fiera di Rimini ospita la 47ª edizione di Sigep World, l’appuntamento internazionale dedicato al settore del foodservice. Per cinque giorni, Rimini si conferma come punto di riferimento globale, attirando buyer e operatori da 75 Paesi. L’evento offre un'occasione di incontro e confronto per professionisti che intendono approfondire le ultime novità e tendenze del settore.

Sigep 2026: dal 16 gennaio Rimini torna la capitale del foodservice - Da venerdì 16 gennaio, e per cinque giorni, la Fiera di Rimini torna a essere il centro di gravità del foodservice globale con la 47ª edizione di ... corriereromagna.it

Rimini, Sigep: taglio del nastro con la Ministra Locatelli. Attesi buyer da 75 paesi - Da domani, e per cinque giorni, la Fiera di Rimini torna a essere il centro di gravità del foodservice globale con la 47ª edizione di SIGEP World – ... chiamamicitta.it

Riccione capitale della danza sportiva: al Playhall arrivano i Campionati italiani assoluti #Rimini facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.