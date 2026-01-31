Crolla palazzina dopo esplosione | si cercano persone sotto le macerie

Questa mattina una palazzina ad Adelfia, nel Barese, è crollata dopo un’esplosione. Si cerca ancora tra le macerie due persone che risultano disperse. Le cause sembrano legate a una fuga di gas. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, mentre le squadre cercano di capire cosa sia successo. La zona è stata evacuata e le operazioni di soccorso sono ancora in corso.

Articolo in aggiornamento Ci sarebbero due persone disperse dopo il crollo di una palazzina ad Adelfia, nel Barese, a seguito di un'esplosione causata probabilmente da una fuga di gas. I vigili del fuoco sono al lavoro per estrarre gli eventuali feriti rimasti intrappolati sotto le macerie. Sul posto anche i carabinieri. Il crollo della palazzina. Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni, l'esplosione si sarebbe verificata nella tarda mattinata di sabato 31 gennaio all'interno di un edificio in via Oberdan. Dopo la deflagrazione, cui è seguito un incendio, la palazzina è crollata. Al momento, non si conoscono le condizioni degli occupanti: si tratterebbe di una coppia di anziani.

