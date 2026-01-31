Bari crolla palazzina dopo esplosione | si cercano persone sotto le macerie

Questa mattina una palazzina è crollata ad Adelfia, nel Barese, dopo un’esplosione. Si temono persone sotto le macerie e le squadre di soccorso stanno lavorando senza sosta per trovare eventuali dispersi. L’incidente potrebbe essere stato provocato da una bombola di gas. La zona è stata appena evacuata, e le forze dell’ordine stanno cercando di capire cosa sia successo.

Articolo in aggiornamento Ci sarebbero persone disperse dopo il crollo di una palazzina ad Adelfia, nel Barese, a seguito di un'esplosione forse causata da una bombola di gas. I vigili del fuoco sono al lavoro per estrarre eventuali feriti rimasti intrappolati sotto le macerie. Sul posto anche i carabinieri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Bari, crolla palazzina dopo esplosione: si cercano persone sotto le macerie Approfondimenti su Bari Adelfia Palazzina crolla dopo un’esplosione nel Barese: si cercano feriti e dispersi sotto le macerie Un edificio ad Adelfia, nel Barese, è crollato questa mattina dopo un’esplosione. Bari, crolla edificio ad Adelfia: si cercano persone sotto le macerie Questa mattina ad Adelfia, in provincia di Bari, si è verificato un crollo. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Sgombero del casolare, il carabiniere ferito: Esplosione improvvisa, poi il buio e le urla” Ultime notizie su Bari Adelfia Argomenti discussi: Bari, palazzo crollato in via Pinto: nuovi scavi per accertare le cause del cedimento; Crollo palazzina a Bari, al via la rimozione dei pilastri per chiarire le cause del cedimento; Palazzina crollata, al via la rimozione dei pilastri nel cratere; Palazzina crollata a Bari, disposti nuovi scavi per accertare le cause del cedimento. Bari, edificio crolla dopo un’esplosione: soccorritori al lavoro tra le macerieL’edificio è collassato dopo un’esplosione ad Adelfia, in provincia di Bari. Vigili del fuoco al lavoro tra le macerie, carabinieri sul posto. notizie.it Crolla una palazzina dopo un’esplosione, il boato nel Barese: due persone disperseL'esplosione ad Adelfia forse causata da una bombola di gas. Disperse le due persone che abitano nella palazzina crollata ... open.online Gianmarco Di Napoli. . 31 2026 Le Prime Notizie dalla Puglia con Incidente a Bari: muore uno studente di 29 anni. A Erchie crolla una casa senza feriti. Arresti nel Foggiano per assalti ai bancoma facebook Il derby del Sud va al #Palermo: il #Bari crolla al #SanNicola. Segna sempre Pohjanpalo x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.