Bari crolla palazzina dopo esplosione | si cercano persone sotto le macerie

Da ilgiornale.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina una palazzina è crollata ad Adelfia, nel Barese, dopo un’esplosione. Si temono persone sotto le macerie e le squadre di soccorso stanno lavorando senza sosta per trovare eventuali dispersi. L’incidente potrebbe essere stato provocato da una bombola di gas. La zona è stata appena evacuata, e le forze dell’ordine stanno cercando di capire cosa sia successo.

Articolo in aggiornamento Ci sarebbero persone disperse dopo il crollo di una palazzina ad Adelfia, nel Barese, a seguito di un'esplosione forse causata da una bombola di gas. I vigili del fuoco sono al lavoro per estrarre eventuali feriti rimasti intrappolati sotto le macerie. Sul posto anche i carabinieri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

bari crolla palazzina dopo esplosione si cercano persone sotto le macerie

© Ilgiornale.it - Bari, crolla palazzina dopo esplosione: si cercano persone sotto le macerie

Approfondimenti su Bari Adelfia

Palazzina crolla dopo un’esplosione nel Barese: si cercano feriti e dispersi sotto le macerie

Un edificio ad Adelfia, nel Barese, è crollato questa mattina dopo un’esplosione.

Bari, crolla edificio ad Adelfia: si cercano persone sotto le macerie

Questa mattina ad Adelfia, in provincia di Bari, si è verificato un crollo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Sgombero del casolare, il carabiniere ferito: Esplosione improvvisa, poi il buio e le urla”

Video Sgombero del casolare, il carabiniere ferito: Esplosione improvvisa, poi il buio e le urla”

Ultime notizie su Bari Adelfia

Argomenti discussi: Bari, palazzo crollato in via Pinto: nuovi scavi per accertare le cause del cedimento; Crollo palazzina a Bari, al via la rimozione dei pilastri per chiarire le cause del cedimento; Palazzina crollata, al via la rimozione dei pilastri nel cratere; Palazzina crollata a Bari, disposti nuovi scavi per accertare le cause del cedimento.

bari crolla palazzina dopoBari, edificio crolla dopo un’esplosione: soccorritori al lavoro tra le macerieL’edificio è collassato dopo un’esplosione ad Adelfia, in provincia di Bari. Vigili del fuoco al lavoro tra le macerie, carabinieri sul posto. notizie.it

bari crolla palazzina dopoCrolla una palazzina dopo un’esplosione, il boato nel Barese: due persone disperseL'esplosione ad Adelfia forse causata da una bombola di gas. Disperse le due persone che abitano nella palazzina crollata ... open.online

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.