Sciopero migliaia di lavoratori in piazza La Cgil | Bologna è sotto attacco

Nella giornata del 12 dicembre 2025, migliaia di lavoratori sono scesi in piazza a Bologna per protestare contro le misure che, secondo la Cgil, minano i diritti e il ruolo della città. L'agitazione riflette il fermento sociale e le preoccupazioni per il futuro del territorio e del mondo del lavoro.

Bologna, 12 dicembre 2025 – " Bologna è sotto attacco per quello che rappresenta". Anche per questo la Cgil scende in piazza. Spalla a spalla, il segretario Michele Bulgarelli, il sindaco Matteo Lepore, il segretario Pd Enrico Di Stasi e il deputato dem Andrea De Maria, hanno aperto il corteo di 9mila lavoratori e studenti che questa mattina ha attraversato il centro. Sciopero a Bologna, il video della partenza del corteo Una manifestazione contro la manovra di bilancio del governo. Da piazza XX Settembre a piazza Maggiore, per ribadire il ' no' alla manovra di bilancio del Governo. Un no condiviso anche dal presidente dell'Emilia-Romagna, Michele de Pascale, che con il vice Vincenzo Colla ha accompagnato la partenza del manifestazione.

