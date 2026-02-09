Rider | pm ' paghe sotto soglia povertà Foodinho-Glovo regolarizzi 40mila sfruttati'

La Procura di Milano ha scoperto che circa 40mila rider lavorano in condizioni di sfruttamento. Le indagini evidenziano paghe sotto la soglia di povertà e contratti che non rispettano le regole della contrattazione collettiva. La situazione, molto diffusa, richiede interventi immediati per fermare questa illegalità.

Milano, 9 feb. (Adnkronos) - Gli accertamenti compiuti dalla Procura di Milano "danno atto di una situazione di vero e proprio sfruttamento lavorativo, perpetrato da anni ai danni di numerosissimi lavoratori (circa 40mila, ndr), che percepiscono retribuzioni sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato e in palese difformità da quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, situazione di illegalità che è indispensabile far cessare al più presto, considerando anche che coinvolge un numero rilevante di lavoratori che vivono con retribuzioni sotto la soglia di povertà". Sono le conclusioni che hanno portato il pubblico ministero Paolo Storari a disporre, in via d'urgenza "atteso che la situazione di sfruttamento dello stato di bisogno è in atto (e deve al più presto essere interrotta)", il controllo giudiziario per caporalato per Foodinho, la società di delivery del colosso Glovo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Un controllo giudiziario ha coinvolto Foodinho srl, la società dietro la piattaforma Glovo, accusata di sfruttare i rider.

La Procura di Milano ha messo sotto controllo giudiziario Foodinho, la società dietro a Glovo.

