Musei nazionali personale al limite | sindacati verso lo stato di agitazione

Usb pubblico impiego liguria annuncia l’avvio dello stato di agitazione per il personale dei musei nazionali di Genova del Mic. Al centro della protesta la “condizione critica e insostenibile” in cui lavorano gli assistenti per la tutela, accoglienza e vigilanza del patrimonio e dei servizi. 🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

musei nazionali personale limiteMusei nazionali, personale al limite: sindacati verso lo stato di agitazione - L'unione sindacale di base denuncia una carenza del 45% rispetto alla pianta organica. genovatoday.it

Musei aretini: carenza di personale e apertura ridotta - “Una grave situazione di carenza di personale che sta compromettendo l'apertura e la fruibilità dei musei statali ad Arezzo”. lanazione.it

Grandi Musei, il cambio di Giuli: 4 direttori non confermati. «L'abbiamo saputo 2 giorni fa» - Niente rinnovo da parte del ministero della Cultura per il contratto quadriennale cominciato nel 2020 ... roma.corriere.it

