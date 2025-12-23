Musei nazionali personale al limite | sindacati verso lo stato di agitazione
Usb pubblico impiego liguria annuncia l’avvio dello stato di agitazione per il personale dei musei nazionali di Genova del Mic. Al centro della protesta la “condizione critica e insostenibile” in cui lavorano gli assistenti per la tutela, accoglienza e vigilanza del patrimonio e dei servizi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Musei nazionali, personale al limite: sindacati verso lo stato di agitazione - L'unione sindacale di base denuncia una carenza del 45% rispetto alla pianta organica. genovatoday.it
Musei aretini: carenza di personale e apertura ridotta - “Una grave situazione di carenza di personale che sta compromettendo l'apertura e la fruibilità dei musei statali ad Arezzo”. lanazione.it
Grandi Musei, il cambio di Giuli: 4 direttori non confermati. «L'abbiamo saputo 2 giorni fa» - Niente rinnovo da parte del ministero della Cultura per il contratto quadriennale cominciato nel 2020 ... roma.corriere.it
Al Polo dei Musei nazionali di Pisa arriva un risultato importante per lavoratrici e lavoratori della cultura: viene finalmente applicato il contratto Federculture al personale esternalizzato del settore culturale e turistico. Un esito frutto di una battaglia lunga e compl - facebook.com facebook
