Crisi auto -25% per benzina e diesel in Italia | le elettriche conquistano il mercato

Il calo delle immatricolazioni di auto a benzina e diesel in Italia, pari a -25%, deriva dalla crescente domanda di veicoli elettrici. Le vendite di auto tradizionali diminuiscono mentre quelle delle elettriche aumentano, conquistando una fetta di mercato significativa. Le concessionarie segnalano una maggiore attenzione dei clienti verso i modelli a zero emissioni. Questa tendenza sembra destinata a proseguire anche nel 2026, influenzando il settore automobilistico nazionale.

Il 2026 si apre all'insegna della crisi dell'auto. I dati delle nuove immatricolazioni sembrano infatti confermare l'andamento già emerso nel 2025. Calano le immatricolazioni delle nuove auto in tutta Europa, mentre un segnale positivo proviene dalle auto elettriche a batteria. Queste passano dal 14,9% del gennaio 2025 al 19,3% di gennaio 2026. Le ibride però rappresentano la scelta preferita dei consumatori europei, a differenza delle quote di mercato di auto a benzina e diesel che scendono di nove punti percentuali in un anno. Mercato auto in crisi: -3,9% nuove immatricolazioni. Acea, l'associazione dei costruttori europei, ha pubblicato il report delle nuove immatricolazioni relative a gennaio 2026.

Retromarcia dell'Unione Europea sullo stop ai motori diesel e benzina dal 2035: super crediti per le piccole auto elettricheLa Commissione europea torna sui suoi passi riguardo al divieto di vendita di auto nuove a motore a benzina e diesel dal 2035.

Auto, retromarcia Ue: salta lo stop ai motori diesel e benzina nel 2035, maxi incentivi per le mini car elettriche prodotte in EuropaL’Unione Europea ha deciso di rinviare lo stop alla vendita di auto a benzina e diesel, previsto inizialmente per il 2035, adottando un approccio più flessibile.

Non c'è crisi per le auto di lusso: nei prossimi 10 anni le vendite raddoppierannoUna premessa è doverosa: anche se l'analisi di Boston Consulting Group si riferisce al mercato statunitense delle auto sportive e di lusso, il discorso interessa direttamente molti marchi nostrani

Auto europee in crisi: l'Ue allenta il bando 2035 e cerca di salvare la competitività. Report IspiL'industria europea dell'auto è in crisi per la transizione elettrica lenta, la concorrenza cinese e gli obiettivi climatici irraggiungibili.

