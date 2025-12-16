Retromarcia dell' Unione Europea sullo stop ai motori diesel e benzina dal 2035 | super crediti per le piccole auto elettriche

La Commissione europea torna sui suoi passi riguardo al divieto di vendita di auto nuove a motore a benzina e diesel dal 2035. La decisione prevede l'introduzione di super crediti per le piccole auto elettriche, segnando un cambiamento nelle politiche di regolamentazione ambientale e di mobilità sostenibile nell'Unione Europea.

La Commissione europea fa un passo indietro sul divieto totale di vendita di auto nuove con motori a benzina e diesel dal 2035. L’obiettivo di riduzione delle emissioni passa dal 100% al 90%, mantenendo però la neutralità climatica grazie a un meccanismo di compensazione tramite l’acquisto di crediti per il restante 10%. Neutralità tecnologica e nuovi carburanti La revisione lascia maggiore. Feedpress.me

