Retromarcia dell' Unione Europea sullo stop ai motori diesel e benzina dal 2035 | super crediti per le piccole auto elettriche
La Commissione europea torna sui suoi passi riguardo al divieto di vendita di auto nuove a motore a benzina e diesel dal 2035. La decisione prevede l'introduzione di super crediti per le piccole auto elettriche, segnando un cambiamento nelle politiche di regolamentazione ambientale e di mobilità sostenibile nell'Unione Europea.
La Commissione europea fa un passo indietro sul divieto totale di vendita di auto nuove con motori a benzina e diesel dal 2035. L’obiettivo di riduzione delle emissioni passa dal 100% al 90%, mantenendo però la neutralità climatica grazie a un meccanismo di compensazione tramite l’acquisto di crediti per il restante 10%. Neutralità tecnologica e nuovi carburanti La revisione lascia maggiore. Feedpress.me
Auto elettriche, l'Unione Europea fa retromarcia sullo stop ai motori termici entro il 2035: sì a ibride e biofuel - L'atteso pacchetto di misure di sostegno al settore automotive e un piano d'azione contro la crisi degli alloggi sono tra i dossier nell'agenda del collegio della Commissione ... msn.com
Auto, retromarcia Ue: restano i motori diesel e benzina, maxi incentivi per le mini car elettriche prodotte in Europa - Lo stop totale alla produzione di nuove auto a benzina e diesel dal 2035 viene sostituito da un approccio più flessibile ... msn.com
L’Unione europea fa retromarcia sul divieto completo ai motori termici nel 2035: la data rimane ma sono previsti diversi elementi di flessibilità. La mobilità elettrica italiana resta però bloccata: tra i fattori principali le mancanze dell’infrastruttura di ricarica, l'auto - facebook.com facebook
L’Unione europea fa retromarcia sul divieto completo ai motori termici nel 2035: la data rimane ma con flessibilità. La mobilità elettrica italiana resta però bloccata. L’Istat stima una flessione dell’export per ottobre 2025. Ascolta la puntata: shorturl.at/4ObSL x.com
