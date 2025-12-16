Auto retromarcia Ue | salta lo stop ai motori diesel e benzina nel 2035 maxi incentivi per le mini car elettriche prodotte in Europa

L’Unione Europea ha deciso di rinviare lo stop alla vendita di auto a benzina e diesel, previsto inizialmente per il 2035, adottando un approccio più flessibile. Contestualmente, vengono annunciati maxi incentivi per le mini car elettriche prodotte in Europa, puntando a favorire la mobilità sostenibile e la transizione verso veicoli più ecologici.

