L’Unione Europea ha deciso di rinviare lo stop alla vendita di auto a benzina e diesel, previsto inizialmente per il 2035, adottando un approccio più flessibile. Contestualmente, vengono annunciati maxi incentivi per le mini car elettriche prodotte in Europa, puntando a favorire la mobilità sostenibile e la transizione verso veicoli più ecologici.

Lo stop totale alla produzione di nuove auto a benzina e diesel dal 2035 viene sostituito da un approccio più flessibile. Xml2.corriere.it

Auto, retromarcia Ue: salta lo stop ai motori diesel e benzina nel 2035, maxi incentivi per le mini car elettriche prodotte in Europa - Lo stop totale alla produzione di nuove auto a benzina e diesel dal 2035 viene sostituito da un approccio più flessibile ... msn.com

auto retromarcia ue saltaAuto elettriche, l'Unione Europea fa retromarcia sullo stop ai motori termici entro il 2035: sì a ibride e biofuel - L'atteso pacchetto di misure di sostegno al settore automotive e un piano d'azione contro la crisi degli alloggi sono tra i dossier nell'agenda del collegio della Commissione ... msn.com

