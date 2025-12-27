Milan Allegri sgancia la bomba | Leao non è convocato

Rafael Leao non è convocato per Milan-Hellas Verona: è questa la prima notizia che arriva dalla vigilia rossonera, il tutto con le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa, il mister rossonero che chiede subito una risposta sul campo dopo le ultime prestazioni. L’obiettivo è chiaro: tornare a fare punti e, soprattutto, a difendere meglio. "È importante fare i tre punti contro una squadra che ha vinto le ultime due", avverte l’allenatore, che non sottovaluta il Verona, definito "scorbutico" e capace di attaccare bene l’area. Il vero tema, però, è la fase difensiva: " Abbiamo preso gol in maniera assolutamente troppo facile, occorre tornare a essere più tosti". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

