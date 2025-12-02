Zelensky l’Europa sgancia la bomba clamorosa | cosa sta succedendo
Nel panorama europeo, la questione del sostegno finanziario all'Ucraina si è trasformata in uno degli snodi più complessi e controversi dell'ultimo periodo. Il tema coinvolge non solo gli equilibri geopolitici, ma anche i meccanismi interni dell'Unione Europea, impegnata a mantenere coesione e credibilità in un contesto internazionale segnato da conflitti e instabilità economica. In questo scenario, la recente decisione della Banca centrale europea di negare il via libera al prestito da 140 miliardi di euro a Kiev, finanziato tramite i fondi russi congelati, ha sollevato interrogativi e tensioni tra le principali istituzioni comunitarie.
