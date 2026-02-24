Crimson Desert | Pearl Abyss dice no all’esclusività temporale su PS5 proposta da Sony

Pearl Abyss ha confermato che Crimson Desert uscirà su più piattaforme, respingendo l'idea di un’esclusiva temporale su PS5 proposta da Sony. La società ha precisato che il gioco sarà disponibile indipendentemente dalle restrizioni di piattaforma, senza accordi limitanti. Questa decisione riguarda la volontà di raggiungere un pubblico più vasto e di mantenere la libertà di pubblicazione. La scelta influisce sulle strategie di lancio e distribuzione future.

Pearl Abyss ha chiarito definitivamente la propria posizione sul futuro di Crimson Desert, confermando che il gioco sarà pubblicato in modo indipendente e non sarà vincolato a un accordo di esclusività temporale con PlayStation. La decisione arriva dopo le recenti indiscrezioni secondo cui Sony Interactive Entertainment avrebbe tentato di assicurarsi il titolo attraverso un accordo che avrebbe garantito un periodo di esclusività su PS5. Lo studio sudcoreano ha ribadito che Crimson Desert rappresenta un progetto strategico di primaria importanza e che la scelta dell’autopubblicazione riflette la volontà di mantenere il pieno controllo sulla distribuzione, sulla strategia commerciale e sul posizionamento globale del gioco. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

Pearl Abyss conferma che Crimson Desert è interamente doppiato da attori umani in più linguePearl Abyss ha annunciato che Crimson Desert è stato completamente doppiato da attori umani, rispondendo alle voci sulla possibile presenza di intelligenza artificiale.

Crimson Desert non è un soulslike e non includerà microtransazioni, rivela Pearl AbyssPearl Abyss ha annunciato che Crimson Desert non è un soulslike e che non ci saranno acquisti in-game, dopo aver ricevuto diverse domande da parte dei fan.

