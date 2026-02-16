Crimson Desert non è un soulslike e non includerà microtransazioni rivela Pearl Abyss
Pearl Abyss ha annunciato che Crimson Desert non è un soulslike e che non ci saranno acquisti in-game, dopo aver ricevuto diverse domande da parte dei fan. La compagnia ha specificato che il gioco punta su un’esperienza diversa, senza elementi di difficoltà estrema tipici di altri titoli del genere. Inoltre, ha confermato che il titolo sarà un prodotto completo, senza possibilità di sbloccare contenuti pagando. La decisione arriva in un momento in cui molti attendevano chiarimenti sulla natura del gioco.
Crimson Desert continua a far parlare di sé e Pearl Abyss ha deciso di chiarire due aspetti centrali: il gioco non è un soulslike e non includerà microtransazioni. Le precisazioni arrivano direttamente da Will Powers, direttore marketing e PR dello studio, intervenuto nel podcast Dropped Frames. Dopo i trailer ricchi di combattimenti intensi e boss spettacolari, molti avevano associato il progetto al sottogenere reso celebre dai titoli di FromSoftware. Gli sviluppatori, però, respingono questa etichetta. Allo stesso tempo, rassicurano il pubblico sul modello economico: sarà un'esperienza completa senza acquisti in-game.
Crimson Desert, verrà pubblicata una demo prima del lancio? Ha risposto Pearl Abyss
A poco più di un mese e mezzo dall’uscita, Crimson Desert tiene ancora banco tra i fan.
Crimson Desert sarà disponibile al lancio su NVIDIA GeForce NOW, annuncia Pearl Abyss al CES 2026
Pearl Abyss ha comunicato che Crimson Desert sarà disponibile al lancio su NVIDIA GeForce NOW, il servizio di cloud gaming di NVIDIA.
