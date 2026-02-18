Pearl Abyss conferma che Crimson Desert è interamente doppiato da attori umani in più lingue
Pearl Abyss ha annunciato che Crimson Desert è stato completamente doppiato da attori umani, rispondendo alle voci sulla possibile presenza di intelligenza artificiale. La decisione arriva dopo che molte aziende del settore puntano sull’automazione per ridurre i costi e accelerare i processi di doppiaggio. La compagnia ha sottolineato che ha scelto di investire sui talenti umani, coinvolgendo professionisti di diverse nazionalità per garantire una qualità elevata. La produzione ha coinvolto oltre 50 attori in vari paesi. La scelta si riflette anche nei dettagli delle registrazioni.
In un’epoca in cui l’intelligenza artificiale generativa viene sempre più utilizzata anche nello sviluppo videoludico, Pearl Abyss ha voluto chiarire un punto preciso: Crimson Desert è interamente doppiato da attori umani. Una precisazione che può sembrare superflua, ma che oggi rappresenta una presa di posizione netta in un settore dove l’uso dell’IA per le voci sta diventando prassi diffusa. Il messaggio è chiaro: nessuna voce sintetica generata da algoritmi, ma interpretazioni realizzate da professionisti in carne e ossa. La conferma è arrivata durante il podcast Dropped Frames (grazie a GamingBolt ), dove Will Powers, responsabile marketing e pianificazione strategica di Pearl Abyss America, ha spiegato che “tutti i doppiaggi sono realizzati da esseri umani”. 🔗 Leggi su Game-experience.it
