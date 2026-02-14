Dove vedere in tv Italia-Inghilterra Mondiali cricket T20 2026 | orario programma streaming

L’Italia ha ottenuto la sua prima vittoria ai Mondiali di cricket T20 2026, battendo il Nepal dopo aver perso contro la Scozia all’esordio. La sconfitta contro gli scozzesi ha motivato gli azzurri a migliorare, e ora devono affrontare una sfida difficile contro l’Inghilterra nel terzo match della fase a gironi. La partita si gioca oggi pomeriggio, e sarà possibile seguirla in diretta tv e streaming.

La Coppa del Mondo 2026 di cricket T20 prosegue dopo la storica prima vittoria dell’Italia, che ha sconfitto nettamente il Nepal dopo aver perso all’esordio contro la Scozia: gli azzurri ora sono attesi da un compito durissimo nel terzo match della prima fase a gironi. L’ Inghilterra sarà la prossima avversaria dell’Italia: il match si disputerà lunedì 16 febbraio alle ore 10.30 italiane allo stadio Eden Gardens di Calcutta. Gli inglesi sono la squadra maggiormente accreditata del girone, trovandosi al numero 3 del ranking mondiale, mentre l’Italia in classifica è al numero 27. Per Italia-Inghilterra, terzo match degli azzurri nel Gruppo C della prima fase a gironi dei Mondiali 2026 di cricket T20 la diretta tv sarà prevista su Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà a cura di Sky Go, NOW, ICC. 🔗 Leggi su Oasport.it

Oggi l’Italia scende in campo contro il Nepal nel secondo match del Girone C ai Mondiali di cricket T20 2026.

Quando gioca l’Italia ai Mondiali di cricket T20 2026 e dove vederla in tv: orari, avversarie, streaming L’Italia partecipa ai Mondiali di cricket T20 in India e Sri Lanka, con partite dal 7 febbraio all’8 marzo.

